Анонс Xiaomi TV EA43 2023: 43 дюймовый Smart-TV с металлическим корпусом за $110!

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Просто невероятная цена для подобного телевизора, ждем нашего рынка.

Xiaomi выпустила новый бюджетный смарт-телевизор в Китае под названием Xiaomi TV EA43 2023. Как следует из названия, это версия 2023 уже существующей модели 2022 года.

Телевизор имеет металлическую раму и экран 1080p (FHD). Панель имеет размер 43 дюйма по диагонали с соотношением площади экрана к корпусу 96,7%. Рамки для такого бюджетного решения просто поразительны.

ЖК-экран со светодиодной подсветкой имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и частоту обновления 60 Гц.

Поддержка HDR отсутствует, а угол обзора составляет 178°. За звук отвечают 2 динамика по 8 Вт (16 Вт) с поддержкой DTS-HD

Кроме того, телевизор работает на неназванном 64-разрядном чипсете в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти. Этот четырехъядерный чип является модернизацией двухъядерного чипа Amlogic, установленного в предыдущей модели.

Благодаря усовершенствованному чипсету телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, которого нет в его предшественнике.

Также есть Bluetooth, 2 x HDMI, AV, 2 x USB, S/PDIF, антенна и Ethernet. На борту установлена операционная система MIUI for TV 3.0

Цена Xiaomi TV EA43 2023 в Китае $110. Сейчас он выставлен на продажу на Xiaomi Youpin. В ближайшие дни он должен появиться у других продавцов.

Подобно другим моделям Xiaomi TV EA, этот также может не выйти на глобальный рынок и стать очень привлекательным вариантом для недорогого телевизора, например, в детскую комнату.

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Источник: gizmochina