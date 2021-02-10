Анонсировали бюджетку Oppo A76

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Из интересного можно отметить чип Snapdragon 680 и емкую батарейку

Продолжается череда февральских премьер. Сегодня Oppo подтвердила, что Oppo Find X5 получит новейшую платформу Dimensity 9000, а также представила доступный мобильник Oppo A76. Это аппарат без поддержки сетей пятого поколения и предлагает новейший чип от Qualcomm.

За сумму в $215 нам предлагают смартфон на базе Snapdragon 680 с графикой Adreno 610, 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти. Руководит работой Oppo A76 операционная система Android 11 с оболочкой ColorOS 11. На передней панели установили дисплей диагональю 6,56 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1612х720 пикселей.

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В активе смартфона селфи-камера на 8-мегапикселей и основная камера предлагает два датчика 13 Мп + 2 Мп. За автономность работы Oppo A76 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч и есть быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Весит новинка 189 грамм и ее габариты составили 164,4х75,7х8,39 мм.

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Источник: gsmarena