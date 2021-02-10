Oppo Pad придет конкурировать с Xiaomi Pad 5

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Осталось дождаться оглашения цены, чтобы понять шансы на успех

Oppo решила освоить новый для себя сегмент — планшеты. Первым «пробным шаром» стал Realme Pad от «дочки», который стал бюджетным решением. Себе же материнская компания отвела задача выпустить топовый планшет, который будет конкурировать с Xiaomi Pad 5 — Oppo Pad (название предположительное).

Представить его должны 24 февраля в один день с анонсом серии Oppo Find X5. Еще до презентации новинки на нее стартовал прием заказов. Организовала его популярная и одна из крупнейших торговых площадок в Китае JD.com. На страничке Oppo Pad появились его изображения и характеристики.

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Рассмотреть в подробностях планшет не удастся, самое интересное скрыто. На промо-плакатах демонстрируется только дизайн передней панели, тогда как «спинка» скрыта. Oppo Pad получит экран с достаточно тонкими как для планшетного ПК рамками. Его диагональ составила 11 дюймов и разрешение 2560х1600 пикселей. Частота обновления по последнему слову моды — 120 Гц.

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Габариты Oppo Pad равны 252х165х6,5 мм и внутри него скрывается чипсет Snapdragon 870. Предложили 6 Гб оперативной памяти и технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Руководит работой планшета операционная система Android 12.

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Источник: mydrivers