Анонсирован смартфон OnePlus Ace 2 Pro – он может выйти в мире как OnePlus 11T

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Смартфон получит дисплей с лучшим воспроизведением цвета, равномерностью и оптимизацией режима низкой яркости

OnePlus представила смартфон Ace 2 Pro с 6,74-дюймовым OLED экраном. Характеристики его дисплея подобны Ace 2, но получит лучшую панель Q9+ от BOE.

Дисплей Ace 2 Pro имеет аналогичные характеристики по сравнению с «младшим братом» – частота обновления 120 Гц, разрешение 1240p, поддержка 10-битного цвета и сертификация HDR10+. Однако экран Q9+ от BOE ястал обновлением Q9 с лучшим цветовым воспроизведением, оптимизацией работы с низкой яркостью и лучшей равномерностью.

OnePlus Ace 2 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель данных, быструю зарядку на 150 Вт и совершенно новую систему охлаждения.

Смартфон OnePlus Ace 2 Pro выйдет 16 августа, но станет эксклюзивом для Китая. Ожидается, что он будет представлен во всем мире как OnePlus 11T позже, но компания пока не упоминает об этом.

Источник: GSMArena