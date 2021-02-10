Анонсирован FOSSiBOT F107 Pro – защищенный смартфон с камерой ночного видения

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Компания FOSSiBOT представила защищенную ударопрочную модель под названием F107 Pro, главное преимущество которой – высококачественная съемка в полной темноте. Технология называется Starlight Night Vision и позволяет создавать яркие цветные изображения при отсутствии внешнего освещения. Также предлагается противоударная конструкция и мощное железо.

Камера 200 Мп, Dimensity 7300 5G, аккумулятор 28000 мАч – главные плюсы FOSSiBOT F107 Pro

Смартфон оснащен компактным 5,95-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частота обновления составляет 120 Гц. Гарантирована высокая яркость, благодаря которой дисплей хорошо виден под палящим солнцем. На экране присутствует защитное стекло Corning Gorilla.

Корпус FOSSiBOT F107 Pro не боится падений с высоты и других механических воздействий. Ему не страшны осадки, песок, грязь, экстремально высокие или низкие температуры. Заявлено соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. Допускаются погружения на глубину и попадание под струи высокого давления – для этого предусмотрены ступени IP68/IP69K.

В качестве процессора FOSSiBOT F107 Pro использует MediaTek Dimensity 7300 5G, выполненный по 4 нанометрам и с максимальной тактовой частотой 2.5 ГГц. Присутствуют функции AI для улучшенной работы камеры и распознавания голоса.

Основной сенсор Samsung S5KHP3SP03 с огромным разрешением 200 Мп и диафрагмой f/1.95. Пропускает на 125% больше света, а автофокус PDAF срабатывает всего за 0,1 секунды. Это дает нам ошеломляющие возможности для съемки природы и погодных изменений.

Высокочувствительный сенсор AX620Q захватывает даже самые слабые блики лунного и звездного света. Благодаря этому получаем яркое и цветное изображение в полной темноте.

Технология Starlight Night Vision использует отражение и преломление окружающего света, что способствует идеальному ночному наблюдению. Актуально в лесах, джунглях, пустынях, при проведении поисковых и спасательных операций.

Сверхширокоугольный и макрообъектив FOSSiBOT F107 Pro объединены в сенсоре Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и диафрагмой F1.79. Идеально для создания панорамы. 32-мегапиксельная фронтальная камера использует модуль Sony IMX616. При записи видео работает стабилизация EIS.

Смартфон FOSSiBOT F107 Pro представлен в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Доступно расширение до 30 ГБ ОЗУ и 2 ТБ ПЗУ. Батарея емкостью 28000 мАч с быстрой 66-ваттной проводной и 10-ваттной реверсивной зарядкой.

Таким образом, FOSSiBOT F107 Pro подходит для спортсменов, путешественников, военнослужащих. Это отличный инструмент для экстремального использования и съемки вдали от города.

С 21 по 27 июля действует эксклюзивная акция на данную модель, приуроченная к старту продаж. В настоящее время FOSSiBOT F107 Pro можно приобрести по цене $439.99 (стандартный прайс – $549). Для совершения покупки переходите на официальную страницу продавца . Удачи!