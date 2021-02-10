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  • Анонсирован FOSSiBOT F107 Pro – защищенный смартфон с камерой ночного видения

Анонсирован FOSSiBOT F107 Pro – защищенный смартфон с камерой ночного видения

21.07.2025 74 0

Компания FOSSiBOT представила защищенную ударопрочную модель под названием F107 Pro, главное преимущество которой – высококачественная съемка в полной темноте. Технология называется Starlight Night Vision и позволяет создавать яркие цветные изображения при отсутствии внешнего освещения. Также предлагается противоударная конструкция и мощное железо.

 

Камера 200 Мп, Dimensity 7300 5G, аккумулятор 28000 мАч – главные плюсы FOSSiBOT F107 Pro

Смартфон оснащен компактным 5,95-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частота обновления составляет 120 Гц. Гарантирована высокая яркость, благодаря которой дисплей хорошо виден под палящим солнцем. На экране присутствует защитное стекло Corning Gorilla.

 

FOSSiBOT F107 Pro характеристики

 

Корпус FOSSiBOT F107 Pro не боится падений с высоты и других механических воздействий. Ему не страшны осадки, песок, грязь, экстремально высокие или низкие температуры. Заявлено соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. Допускаются погружения на глубину и попадание под струи высокого давления – для этого предусмотрены ступени IP68/IP69K.

 

В качестве процессора FOSSiBOT F107 Pro использует MediaTek Dimensity 7300 5G, выполненный по 4 нанометрам и с максимальной тактовой частотой 2.5 ГГц. Присутствуют функции AI для улучшенной работы камеры и распознавания голоса.

 

FOSSiBOT F107 Pro камеры

 

Основной сенсор Samsung S5KHP3SP03 с огромным разрешением 200 Мп и диафрагмой f/1.95. Пропускает на 125% больше света, а автофокус PDAF срабатывает всего за 0,1 секунды. Это дает нам ошеломляющие возможности для съемки природы и погодных изменений.

  • Высокочувствительный сенсор AX620Q захватывает даже самые слабые блики лунного и звездного света. Благодаря этому получаем яркое и цветное изображение в полной темноте.
  • Технология Starlight Night Vision использует отражение и преломление окружающего света, что способствует идеальному ночному наблюдению. Актуально в лесах, джунглях, пустынях, при проведении поисковых и спасательных операций.

 

Сверхширокоугольный и макрообъектив FOSSiBOT F107 Pro объединены в сенсоре Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и диафрагмой F1.79. Идеально для создания панорамы. 32-мегапиксельная фронтальная камера использует модуль Sony IMX616. При записи видео работает стабилизация EIS.

 

FOSSiBOT F107 Pro ночное видение

 

Смартфон FOSSiBOT F107 Pro представлен в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Доступно расширение до 30 ГБ ОЗУ и 2 ТБ ПЗУ. Батарея емкостью 28000 мАч с быстрой 66-ваттной проводной и 10-ваттной реверсивной зарядкой.

 

Таким образом, FOSSiBOT F107 Pro подходит для спортсменов, путешественников, военнослужащих. Это отличный инструмент для экстремального использования и съемки вдали от города.

 

FOSSiBOT F107 Pro аккумулятор

 

С 21 по 27 июля действует эксклюзивная акция на данную модель, приуроченная к старту продаж. В настоящее время FOSSiBOT F107 Pro можно приобрести по цене $439.99 (стандартный прайс – $549). Для совершения покупки переходите на официальную страницу продавца . Удачи!

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 21.07.2025
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Анонсирован FOSSiBOT F107 Pro – защищенный смартфон с камерой ночного видения