Анонсирован Redmi 13R 5G: новый, но со знакомым лицом, на этот раз учуявшим

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Это же было уже

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новый доступный смартфон – Redmi 13R 5G. Это устройство с большим 6,74-дюймовым экраном, процессором Dimensity 6100+ и двумя модулями камер с основанием на 50 Мп.

Как отмечается, за $140 пользователи получат IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass, батарею на 5000 мАч с поддержкой 18 Вт зарядки, ОС Android 13 и фирменную оболочку MIUI 14.

И тут можно справедливо заметить – это ведь было уже! И вы не ошибетесь – потому что это ребренд Redmi 13C 5G. Да, снова сотня переименований. Однако компании нравится в это играть, и ничего с этим не поделаешь.

Тем не менее, за эти деньги достаточно плюсов - сканер отпечатков пальцев сбоку корпуса, аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Поддержка двух SIM-карт на борту.

В настоящее время продажи Redmi 13R 5G начались только в Китае в черном, зеленом и пурпурном цветах. Но в скором времени девайс должен появиться и на AliExpress. Вполне вероятно, что он будет иметь популярность – ведь извинившись ты получишь Redmi 13C, так еще и дешевле, а в этом сегменте это ключевое преимущество

Источник - Xiaomi