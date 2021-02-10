Anonymous выложили данные, похищенные у Центробанка России

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Хакерская группировка Anonymous ведет свою войну на стороне Украины против России, ее госструктур и иностранных компаний, которые не присоединились к бойкотированию. На этой неделе хакеры сообщили, что им удалось взломать Центральный банк России и похитить 35 тысяч файлов. Они пообещали в течение 2-х суток выложить в сеть похищенные данные и они сдержали слово.

На своей странице в Twitter они опубликовали информацию, что разослали документы объемом 28 Гб в различные точки интернета и на случай, если кто-то надумает блокировать их, они готовы делиться все новыми и новыми ссылками. Журналисты BBC, изучившие файлообменик с документами (ссылки на странице Anonymous в Twitter), заявили о том, они содержит сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков. Сами хакеры утверждают, что им удалось заполучить «секретные» соглашения Центробанка.

Среди прочего хакеры опубликовали видеообращение, в котором заявили, что «Путин, ни один твой секрет не защишен. Мы – везде, мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашения, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, скрывающие от публики», – говорится в ролике».

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Источник: twitter