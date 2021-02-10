Apple A17 Pro будет неудачным? iPhone 15 Pro имеет худшую автономность, чем iPhone 14 Pro

Apple A17 Pro будет неудачным? iPhone 15 Pro показывает не лучшие цифры
новый snapdragon 888?
Согласно недавним тестам, новый флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max демонстрирует худшие показатели автономности, чем прошлогодний iPhone 14 Pro Max, несмотря на несколько большую батарею.
В тесте на выносливость от Geekerwan iPhone 15 Pro Max проработал 7 часов 13 минут, тогда как iPhone 14 Pro Max – 7 часов 55 минут. Похожая ситуация с младшими моделями Pro – 6 часов против 6 часов 46 минут соответственно.
Связано это с тем, что Apple A17 Pro при пиковой нагрузке потребляет очень много энергии, что показал GFXBench. В некоторых тестах Apple A17 Pro потребляет энергии на 43% больше, чем Snapdragon 8 Gen 2.
Неужели это будет перерождение Snapdragon 888? Покажет только время. Однако есть еще один нюанс. в Genshin Impact с точностью до наоборот: при одинаковом FPS iPhone 15 Pro с Apple A17 Pro показывает чуть ли не вдвое меньшее потребление энергии, чем смартфон со Snapdragon 8 gen 2.
Относительно нагрева – ситуация тоже не из самых приятных – iPhone 15 Pro Max горячее предшественника: не совсем существенную, на полтора градуса, однако факт остается фактом.
Итак, невзирая на увеличение емкости, iPhone 15 Pro Max разочаровал результатами тестов автономности. Вероятно, дело в недостаточной энергоэффективности нового процессора A17 Pro. Пользователям, планирующим купить iPhone 15 Pro Max, следует быть готовыми к худшей автономной работе по сравнению с прошлогодней моделью.
Источник: notebookcheck