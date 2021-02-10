Apple A17 Pro будет неудачным? iPhone 15 Pro имеет худшую автономность, чем iPhone 14 Pro

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новый snapdragon 888?

Согласно недавним тестам, новый флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max демонстрирует худшие показатели автономности, чем прошлогодний iPhone 14 Pro Max, несмотря на несколько большую батарею.

В тесте на выносливость от Geekerwan iPhone 15 Pro Max проработал 7 часов 13 минут, тогда как iPhone 14 Pro Max – 7 часов 55 минут. Похожая ситуация с младшими моделями Pro – 6 часов против 6 часов 46 минут соответственно.

Связано это с тем, что Apple A17 Pro при пиковой нагрузке потребляет очень много энергии, что показал GFXBench. В некоторых тестах Apple A17 Pro потребляет энергии на 43% больше, чем Snapdragon 8 Gen 2.

Неужели это будет перерождение Snapdragon 888? Покажет только время. Однако есть еще один нюанс. в Genshin Impact с точностью до наоборот: при одинаковом FPS iPhone 15 Pro с Apple A17 Pro показывает чуть ли не вдвое меньшее потребление энергии, чем смартфон со Snapdragon 8 gen 2.

Относительно нагрева – ситуация тоже не из самых приятных – iPhone 15 Pro Max горячее предшественника: не совсем существенную, на полтора градуса, однако факт остается фактом.

Итак, невзирая на увеличение емкости, iPhone 15 Pro Max разочаровал результатами тестов автономности. Вероятно, дело в недостаточной энергоэффективности нового процессора A17 Pro. Пользователям, планирующим купить iPhone 15 Pro Max, следует быть готовыми к худшей автономной работе по сравнению с прошлогодней моделью.

Источник: notebookcheck