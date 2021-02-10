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Apple блокирует iMessage через посторонние приложения для Android, Beeper Mini упал, Beeper Cloud еще работает

10.12.2023 61 0

борьба за imessage

Компания Apple подтвердила, что заблокировала работу приложения Beeper Mini на Android, которое позволяло получать уведомления iMessage. Это произошло после того, как Beeper похвастался, что они смогли сделать приложение, позволяющее посылать сообщения iMessage непосредственно с Android-устройств.

Apple блокирует iMessage через посторонние приложения для Android, Beeper Mini упал, Beeper Cloud еще работает – фото 1

Представители Apple заявили, что методы Beeper "создавали значительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей". Компания не может проверить, недоступны ли сообщения сторонним лицам и сохраняется ли их шифрование.

Apple также предупредила, что будет продолжать обновлять систему безопасности iMessage, чтобы исключить подобные попытки обойти ее контроль.

Apple блокирует iMessage через посторонние приложения для Android, Beeper Mini упал, Beeper Cloud еще работает – фото 2

Между тем представители Beeper заверили, что их приложение вполне безопасно и предлагают Apple проверить их код сторонним экспертам. Однако пока доступ к iMessage через Beeper Mini на Android остается заблокированным. Но, Beeper Cloud все еще работает – поэтому его использовать возможно, пока.

Так что амбициозная попытка "прорвать голубой пузырчатый рубеж" оказалась непродолжительной. Но очевидно, что борьба за возможность общаться между экосистемами будет продолжаться. Надеемся, ЕС сможет дожать купертиновцев, чтобы дали официальный доступ к iMessage на Android.

Источник - the verge

Автор: Andrii S. Дата публикации: 10.12.2023
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Apple блокирует iMessage через посторонние приложения для Android, Beeper Mini упал, Beeper Cloud еще работает