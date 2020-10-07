Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google) превратились в монополии. Наказать и разделить?

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Власти США возьмутся разрушать монополии Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google)

Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google) признаны монополиями. Именно к такому выводу пришел антимонопольный комитет при Палате представителей Конгресса США после 1,5 лет расследования деятельности крупнейших IP-компаний.

IT-монополии

Почти 16 месяцев чиновники из антимонопольного комитета собирали информацию о деятельности компаний. Конечно, ничего сенсационного и экстраординарного они не нарыли, многие из озвученных претензий высказывались ранее не раз. Просто впервые такое высокое собрание решило разобраться в происходящем. Более того, было организовано публичное слушание, куда пригласили держать ответ руководителей Apple, Facebook, Amazon и Google. «Жертвам» было предложено объясниться и оправдаться за свои деяния. И у них это плохо получилось, чиновники решили «бить по рукам» гигантов рынка.

Они подготовили специальный отчет, который хоть и не имеет силу юридического акта, но его выводы должны учесть законодатели. Парламентарии обязаны прислушаться к рекомендациям и могут взяться за передел американского технологического рынка. Кроме того, министерство юстиции США намерено инициировать судебное разбирательство на предмет антиконкурентных методов борьбы со стороны поисково-рекламного гиганта.

Составители документа считают, что картина мира сильно изменилась и IT-компании всерьез злоупотребляют своим положением на рынке, а все по причине того, что они могущественны и богаты. Это вредит демократии, стоит на пути внедрения инноваций и крайне негативно сказывается на разнообразии выбора у пользователей.

«Эти четыре корпорации все чаще служат воротами торговли и коммуникаций в цифровую эпоху, и эта сила привратников дает им огромные возможности злоупотреблять этой властью», - заявил на брифинге с журналистами юрист демократического большинства подкомитета.

Обвинения в адрес Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google)

Это привело к тому, что компании бессовестно заматерели и успешно наживаются. Каждого из IT-гигантов обвиняют в разных грехах. Так, Apple — подлый монополист, который контролирует весь софт на App Store и подавляет любые конкурирующие сервисы. Кто-то считает нападки на концерн из Купертино напрасными, ведь он сам создал свою платформу и вправе тут диктовать условия. А те, кто не согласен с комиссионными в App Store — дармоеды и халявщики. Другие, напротив, уверены, что Apple алчная и наживается, делая деньги из воздуха.

В долгу перед цивилизованным миром и Facebook, который бессовестно следит за пользователями, собирая различную информацию. Припомнили компании и огромное количество фейковых аккаунтов, нечестную конкуренцию при покупке Instagram, злоупотребления на рынке веб-рекламы и тот факт, что социальная сеть стала площадкой для разжигания расовой войны и агрессивных настроений в обществе.

К Google были вопросы по части онлайн-рекламы, поисковой монополии, слежки за пользователями и сборе данных о них, а также доминировании в области картографических услуг. Есть и злоупотребления по части навязывания своих сервисов производителям Android-устройств. Как ни удивительно, но у парламентариев не возникли вопросы по части взимания компанией 30% комиссионных с транзакций в Google Play. Их больше возмутил тот факт, что Google объединяет в себе как покупателя, так и продавца рекламы в сети, что позволяет ей самостоятельно регулировать ценообразование.

Что дальше?

Изучив все обстоятельства, в Конгрессе США пришли к выводу, что гиганты бессовестно богаты и наживаются на других. Поэтому их деятельность нужно ограничить и обложить различными запретами, которые бы не позволили им и дальше обогащаться.

В самом документе нет обязательного требования, например, чтобы Google начала снижать цены на рекламу, а Apple разрешила сторонним разработчикам создавать альтернативные площадки с контентом. На данном этапе чиновники ограничились констатацией факта, что проблемы в технологическом секторе есть и необходимо принять меры для их решения. Но они должны быть, прежде всего регуляторными, а не разрушительными для компаний. Парламентариям предложили пересмотреть законы, несовершенство которых и позволило Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google) стать столь могущественными.

Достаточно неожиданным звучит предложение рассмотреть возможность принудительного «структурного разделения» компаний. Стоит быть объективными, на данном этапе угроза расчленения минимальна. Но сам факт, что о разделении начали говорить, является тревожным звоночком. Ведь никто не гарантирует, что, если превентивные меры не дадут результатов, за идею разделения компаний не возьмутся всерьез.

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В любом случае Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google) придется что-то менять в своей деятельности. Возможно, концерну из Купертино все же придется пойти на целый ряд уступок в части политики размещения приложений в App Store, а Google предстоит урегулировать вопросы онлайн-рекламы и отказаться от политики агрессивного навязывания своей поисковой системы. Посмотрим, чем все это закончится.

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Источники: cnbc, xda developers, npr, washingtonpost