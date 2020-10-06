Какие упрощения предложат в iPhone 12 mini

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Стало известно, чем iPhone 12 mini будет отличаться от других моделей серии iPhone 12

Ожидается, что 13 октября Apple объявит линейку iPhone 12 и модель iPhone 12 mini станет самым недорогим предложением в семействе. Внимание к этому смартфону будет высоким, и он может подстегнуть многих к покупке. Но уже сегодня рассказали о тех нюансах, которые могут остановить от покупки и на какие компромиссы пришлось пойти Apple, чтобы снизить ценник.

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В числе недостатков 5,4-дюймового iPhone 12 mini называют OLED-дисплей, который не получит поддержку XDR и 10-битный цвет, тогда как старшие модели будут обладать этими фичами. В отличие от более старших собратьев mini-версия предложит сдвоенную основную камеру, которая получит широкоугольный и сверхширокоугольный датчики. Как видим, телефото объектив новинке не положен. Еще одно упрощение в камере — отсутствие системы оптической стабилизации изображения. А еще LiDAR может стать эксклюзивом для iPhone 12 Pro Max и в mini-версии его не будет.

К числу слабых сторон iPhone 12 mini причисляют и скромной емкости аккумуляторную батарею на 2227 мАч. Это будет самый маленький источник питания в новой линейке iPhone 12. Завершает перечень упрощений — поддержка 5G-сетей в частотном диапазоне менее 6 ГГц.

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Ранее также ходили слухи, что iPhone 12 mini получит менее мощный чип Apple B14, но на сегодняшний день они так и не нашли своего подтверждения.

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Источник: mydrivers