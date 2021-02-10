Apple готовит складной гаджет на замену iPad Mini в 2026 году

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Новый формат от Apple

Apple активно работает над созданием сложного смартфона или планшета. По информации корейских СМИ, устройство с диагональю 7-8 дюймов может заменить iPad Mini и выйти в 2026-2027 годах.

Apple тестирует образцы дисплеев от Samsung и LG, но окончательное решение о поставщике пока не принято. Также продолжаются дискуссии по материалам ультратонкого стекла, защитных окон и механизма изгиба.

Если запуск состоится в 2026 году, Apple, вероятно, воспользуется существующими OLED-линиями Samsung для iPhone. Кроме того, компания работает над устройством с диагональю 20,5 дюйма.

Пока неясно, будет ли это сложное iPhone, iPad или гибридное устройство. Но в любом случае – это первый шаг Apple в мир гибких гаджетов, где уже господствуют Samsung и китайцы.

Детали по дизайну и функционалу пока засекречены. Но ясно одно – Apple готовится как всегда "довершить" уже имеющиеся технологии. И, очевидно, что после выхода такого устройства от Apple этот рынок сильно вырастет – как это когда-то было с Apple Watch или AirPods.

Источник - macrumors