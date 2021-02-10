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Apple готовится к переходу на OLED в iPad

08.02.2023 89 0

Ждем OLED в будущих iPad и Macbook

Уже довольно долго в Сети гуляют слухи о том, что Apple очень хочет оборудовать iPad и Macbook OLED экранами. В условиях, когда близкий к идеалу чипсет найден в лице серии Apple Silicon, органические кристаллы могут стать серьезным подспорьем к созданию более тонкого, энергоэффективного и яркого экрана, что станет следующим серьезным преобразованием внутри этих серий.

 

И вот корейское издание ETNews сообщает, что Samsung и LG приступили к подготовительным мероприятиям, направленным на старт массового производства OLED-панелей для iPad, причем это будет особая технология, сочетающая в себе два вида OLED – жесткий на стеклянной подкладке и гибкий (якобы это сделает панель ярче, а картинку – более равномерной).

 

ipad_pro

 

Ожидается, что впервые такие iPad Pro мы увидим уже в 2024 году, то же касается некоторых моделей Macbook. Что интересно, существует гипотеза, что Apple рассматривает вариант перевода iPhone на microLED – якобы компания из Купертино намерена выпустить iPhone 16 Ultra с таким экраном.

 

Предположение построено на слухах о том, что Apple Watch Ultra второго поколения выйдет из microLED как раз в 2024 году. Информаторы, отслеживающие заказы на экраны, пока никак не подтверждают эти слухи. Ничего подобного не говорил и Ming-Chi Kuo, поэтому пока относимся к информации о microLED скептически.

 

Источник: etnews

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.02.2023

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Apple готовится к переходу на OLED в iPad