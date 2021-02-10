Apple хотела использовать GPS iPhone для настройки Adaptive Audio в AirPods Pro

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интересная идея

В новом интервью разработчики Apple рассказали, что на этапе создания технологии Adaptive Audio для наушников AirPods Pro компания рассматривала возможность использования данных GPS iPhone для автоматического изменения режимов шумоподавления.

Первоначально AirPods должны были автоматически переключаться из режима шумоподавления в режим прозрачности в зависимости от местонахождения пользователя, определенного через GPS. К примеру, активировать прозрачность на улице.

Однако со временем этой идеи отказались, поскольку уровень шума не всегда коррелирует с расположением. Вместо этого, Adaptive Audio анализирует звуковую среду в реальном времени с помощью встроенных микрофонов и таким образом балансирует между режимами.

Вообще, интересно наблюдать, какие идеи возникают у компаний при разработке, и как они эволюционируют к финальной реализации с учетом возможности использования таковых.

Источник - 9to5mac