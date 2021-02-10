Распродажа Apple iPhone 11: легенда с узнаваемым дизайном по акционной цене от 12 390

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Кто заказывал свежие яблоки?

Долгое время автономной работы, стильный дизайн, который все знают, отличная мощность, это все о нем – iPhone 11.

iPhone 11 успел завоевать сердца многих людей, он является одним из самых удачных и продаваемых смартфонов компании из-за своей относительно доступной цены и хорошего качества.

Привычный и узнаваемый дизайн оставит точно неравнодушными фанатов компании и тех, кто хочет попробовать укусить это "яблочко".

Смотрит очень элегантно. Рамка корпуса в iPhone 11 сделана из алюминия и окрашена в тон корпуса, а также есть большой выбор цветов.

Смартфон сочетает в себе хороший 6.1” Liquid Retina HD IPS дисплей, который хорошо подойдет людям, страдающим ШИМ. Смартфон узнаваем и спереди, через датчик Face ID, который вмонтирован в шторку над дисплеем смартфона, это действительно крутая технология, ведь она заботится о ваших данных, хотя сейчас идет тенденция к уменьшению "челки".

iPhone 11 оснащен 7-нанометровым процессором Apple A13 Bionic, который отвечает современным требованиям мощности, без проблем справляется с любой задачей и тянет даже самые привередливые игры на хороших настройках графики.

Телефон сертифицирован по стандарту IP68, что предполагает, что он имеет максимальную защиту от воды и пыли для подобной техники.

Также девайс имеет модуль из двух камер на тыльной панели: 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией. Фотографии делает одни из самых лучших в классе, картинка выглядит натуральной. По видео, смартфон может нас порадовать отличной стабилизацией.

Встроенный в iPhone 11 аккумулятор имеет емкость 3110 мАч, но это не препятствует ему держаться в течение всего для активного использования без подзарядок, ведь, как мы все знаем, софт у смартфона отличный, поэтому все оптимизировано под продолжительность работы. Правда, зарядка всего 15W, но это Apple, потому мы уже привыкли к такому.

Смартфон подойдет людям, которым нравится IOS своей простотой и понятностью, а также любящим стильный дизайн и яркие цвета.

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Apple iPhone 11 64 GB – от 12 390 грн.

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