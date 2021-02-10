Apple iPhone 15 Pro заряжает павербанк через USB-C вместо того, чтоб заряжаться от него

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iPhone 15 Pro﻿ подзарядит ваш павербанк

С iPhone 15 Apple наконец-то отошла от своего фирменного порта Lightning в пользу стандартного USB-C. Благодаря этому iPhone получили массу новых функций – похоже, не все работают должным образом. Реверсивная зарядка, которую получили новые модели, оказалась слишком реверсивной.



Один из пользователей Reddit подключил свой iPhone 15 Pro к павербанку Anker. Результат оказался прямо противоположным тому, что должно было произойти: iPhone заряжал павербанк, а не наоборот. Интересно, что компания Anker знала о возможности такого сценария и написала, что пользователь должен заряжать iPhone 15 от порта USB-A на павербанке вместо USB-C.



Реверсивная зарядка предназначена для пополнения заряда других гаджетов от телефона. Смартфоны Android уже некоторое время используют эту возможность, в iPhone она появилась только сейчас, с новым разъемом. Если соединить две модели iPhone 15 Pro друг с другом, iPhone с большим процентом заряда батареи станет донором, а с меньшим – получателем. В этом случае павербанк должен был заряжать iPhone 15 Pro, но вышло иначе.



Также были сообщения о том, что iPhone 15 Pro заряжает iPad Pro с большим аккумулятором и зарядом. Похоже, Apple должна устроить это посредством обновления программного обеспечения. Компания разработала эту функцию для пополнения запасов энергии небольших устройств, таких как Apple Watch, AirPods или другие смартфоны﻿. iPhone﻿ 12 Peo должны только получать питание от более мощных батарей.﻿

Источник: Wccftech