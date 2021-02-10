Apple лидирует, Huawei падает, Samsung растет

395

Расстановка сил в нише 5G‑смартфонов в первом квартале

Проникновение 5G-смартфонов на рынок усиливается, их доля стремительно растет, и мы все чаще натыкаемся на отчеты аналитиков о том, как увеличиваются продажи мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения. По данным экспертов Strategy Analytics по итогам первого квартала нынешнего года поставки 5G-смартфонов составили 135 млн и это на 6%, чем кварталом ранее.

Лидером же является Apple с ее серией iPhone 12, которую все еще хорошо покупают. Правда, спрос пошел на спад. Если за последнюю четверть прошлого года компания поставила на рынок 52,2 млн iPhone, то по итогам первых трех месяцев 2021 года 40,4 млн, что на 23% меньше.

Активнее всего в первом квартале нынешнего года росли отгрузки 5G-смартфонов Vivo и Samsung. Южнокорейский гигант смог нарастить поставки на 79%, а китайская компания — 62%. Высокие темпы роста продаж продемонстрировали Oppo и Xiaomi, а вот Huawei, которая ранее неизменно была в тройке крупнейших поставщиков 5G‑смартфонов, выбыла из пятерки лучших.

Активнее всего мобильные устройства с поддержкой сетей пятого поколения приобретали в Китае, Западной Европе и США. Эксперты сходятся во мнении, что именно китайские компании в ближайшем квартал будут демонстрировать рост продаж 5G‑смартфонов. А вот Samsung может притормозить из-за слабого присутствия на китайском рынке, который активнее всего поглощает такие аппараты.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: mydrivers