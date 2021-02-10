Apple M3 - подробности касательно новых чипов от Apple

22

﻿

Уберут ли Air M1 с продаж или легенда будет жить вечно?

Apple готовится представить новые процессоры серии M3. Журналист Марк Гурман из Bloomberg возможными характеристиками этого чипа, и в некоторых аспектах он предлагает удивительные для рынка решения. Уже традиционно в линейке будет 4 чипа: M3, M3 Pro, M3 Max и M3 Ultra. Выходить они будут поэтапно, сначала базовый M3, затем Pro/Max, а уж со временем – самая мощная ультра.













M3:

- 8 ядер CPU (4 производительных и 4 эффективных)

- 10 ядер GPU

- Используется в 13" MacBook Pro, 13" MacBook Air, 15" MacBook Air, Mac mini и iMac





M3 Pro:

- Базовая конфигурация: 12 ядер CPU (6 производительных и 6 эффективных), 18 ядер GPU

- Максимальная конфигурация: 14 ядер CPU (8 производительных и 6 эффективных), 20 ядер GPU

- Используется в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro, Mac mini





M3 Max:

- Базовая конфигурация: 16 ядер CPU (12 производительных и 4 эффективных), 32 ядра GPU

- Максимальная конфигурация: 16 ядер CPU (12 производительных и 4 эффективных), 40 ядер GPU

- Используется в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro, Mac Studio





M3 Ultra:

- Базовая конфигурация: 32 ядра CPU (24 производительных и 8 эффективных), 64 ядра GPU

- Максимальная конфигурация: 32 ядра CPU (24 производительных и 8 эффективных), 80 ядер GPU

- Используется в Mac Studio и Mac Pro





По необычному, новые вариации оперативной памяти: по информации, для MacBook Pro компания тестирует версии на 36GB и 48GB ОЗУ.





Ожидается, что первые компьютеры с процессорами M3 появятся в октябре, в то время как более мощные модели M3 Pro, M3 Max и M3 Ultra могут быть доступны не раньше 2024 года.



Напомним, это будут 3-нанометровые чипы, и возможно у Apple будет эксклюзивный доступ к 3-м нанометровым чипам TSMC .





Источник: bloomberg