Apple может отказаться от выреза в форме таблетки в моделях iPhone Pro: первый iPhone с UD-камерой выйдет уже после 2026 года

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А будет ли?

Apple долгое время нам предлагает то челку в своих iPhone, то вырез в форме таблетки Dynamic Island. Но долгосрочной целью является переход к "полноэкранному" iPhone без физических вырезов для дисплея. Согласно последнему сообщению корейского издания TheElec, первый iPhone с камерой под дисплеем (UDC), как ожидается, выйдет после 2026 года.

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LG Innotek сейчас находится на "продвинутой стадии разработки" своих UD-камер, оснащенных собственной системой оптических линз свободной формы. Эта новая разработка обеспечит оптимальное прохождение света для лучшего качества изображения, являющегося одним из текущих узких мест в UD-камерах. Как сообщается, Apple получила образцы UDC от своих поставщиков, но сочла их неудовлетворительными.

Росс Янг предполагает, что Apple, как ожидается, перейдет на датчик UD Face ID на своих iPhone серии Pro до 2025 года, а первый полноэкранный iPhone с UD-камерой и Face ID, как сообщается, будет выпущен в 2027 году.

Источник: thelec