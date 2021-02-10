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  • Apple работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch, такая технология может появиться уже в этом году

Apple работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch, такая технология может появиться уже в этом году

31.08.2023 45 0

Смелый шаг, но как это эффективно?

Поддерживая недавнее заявление аналитика Мин-Чи Куо, Bloomberg говорит, что Apple сейчас работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch.

 

В июле 2023 года Мин-Чи Куо сообщил, что Apple намерена использовать 3D-печать для изготовления титановых механических деталей для следующей версии Apple Watch Ultra. Куо говорит, что план заключался в частичной замене обычных систем CNC (Computerized Numerical Control), режущих материал в соответствии с дизайном.

 

apple watch

 

Теперь Bloomberg подтвердил этот доклад, за исключением того, что в нем сказано, что используемым материалом является нержавеющая сталь, а не титан. В отчете не исключается использование титана или Apple Watch Ultra, но конкретно сказано, что они тестируются для Apple Watch Series 9 из нержавеющей стали.

 

Учитывая, что Apple Watch Series 9 ожидается анонсировать 12 сентября 2023 года, кажется, что тестирование полного пересмотра производственного процесса будет поздним. Однако может быть так, что Apple взяла доработанный корпус Apple Watch Series 9 и проверяет, насколько хорошо 3D-печать может соответствовать ему в будущем.

 

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Источник: bloomberg

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.08.2023
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Apple работает над 3D-печатью корпуса для будущих Apple Watch, такая технология может появиться уже в этом году