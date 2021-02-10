Apple представила аксессуары USB-C для iPhone 15 и прекратила продажу MagSafe Battery и MagSafe Duo

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Судьба MagSafe Battery и MagSafe Duo пока неизвестна

Все Apple iPhone 15﻿ получили разъем USB-C, а значит пора обновить кабели и другие аксессуары. Apple уже представила их, но кое-что и убрала из магазина.



Пожалуй, этот переходник некоторые долго ждали: он позволяет подключать аксессуары Lightning к порту USB-C. Официально это адаптер для новых iPhone, iPad и подключения к автомобилю, но ничто не мешает им пользоваться и в любых других случаях. Стоит переходник USB-C – Lightning $29.



Также Apple выпустила новые кабели для зарядки и передачи данных. Метровый зарядный кабель USB-C на 60 Вт стоит $19. За двухметровый кабель, поддерживающий передачу 240 Вт, придется заплатить $29. Также в ассортименте появился кабель Thunderbolt 4, который в зависимости от длины стоит $69, $129 или $159.



На презентации Apple рассказала о беспроводных наушниках AirPods Pro второго поколения с зарядным футляром USB-C за $249, а также об обычных EarPods с поддержкой разъема за $19. Кейс USB-C не предлагается отдельно. Кроме того, обновленные AirPods Pro имеют улучшенную защиту от пыли по стандарту IP54 для наушников и футляра и поддерживают 48 кГц 20-битное аудио без потерь со сверхнизкой задержкой при подключении к гарнитуре Apple Vision Pro. Свободная продажа AirPods Pro стартует 22 сентября.



Кстати, через разъем USB-C iPhone 15‌ сможет подзаряжать другие гаджеты, включая AirPods Pro или Apple Watch. Разумеется, для этого понадобится подходящий кабель.



Но есть и утраты. Apple приостановила продажу аккумуляторной батареи MagSafe и зарядного устройства MagSafe Duo. Пока нет никакого сообщения об их обновлении вариантами с USB-C, но на это вполне логично надеяться.

Источники: Apple , MacRumors , 9to5mac