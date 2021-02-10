Apple радостно объявила – обновление watchOS добавит новые фичи для здоровья! Но только для новых часов. Потому что старики не потянут?

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ТАК МЫ "ЛЮБИМ"!

Компания Apple сегодня радостно представила обновления операционной системы watchOS 10.2. Главной фичей стала возможность запрашивать данные о здоровье через Siri и заносить их в приложение Health.

"Мы заботимся о том, чтобы данные пользователей были как можно доступнее!" – заверили в Эппл. И действительно – теперь владельцы часов Series 9 и Ultra 2 смогут голосом просто сказать Siri свой пульс или количество шагов. Удобно!

А вот владельцы более старых моделей, к сожалению, не смогут. Ибо, по словам Эппл, только новые часы достаточно мощны для такой фичи, чтобы обрабатывать ее локально на устройстве. И совсем не потому, что компания хочет заставить обновить устройства ради нее!

Также Siri пока понимает только английский и китайский. Но Эпл обещает добавить поддержку новым языкам. Когда-то. Возможно. Если это принесет прибыль.

Ведь главное для них – безопасность и удовлетворение клиентов! Которые, конечно, купят новые часы и не будут жаловаться. Разве можно сомневаться в благих намерениях самой дорогой компании мира?

Источник - 9to5mac