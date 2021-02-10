Apple радостно объявила – обновление watchOS добавит новые фичи для здоровья! Но только для новых часов. Потому что старики не потянут?
ТАК МЫ "ЛЮБИМ"!
Компания Apple сегодня радостно представила обновления операционной системы watchOS 10.2. Главной фичей стала возможность запрашивать данные о здоровье через Siri и заносить их в приложение Health.
"Мы заботимся о том, чтобы данные пользователей были как можно доступнее!" – заверили в Эппл. И действительно – теперь владельцы часов Series 9 и Ultra 2 смогут голосом просто сказать Siri свой пульс или количество шагов. Удобно!
А вот владельцы более старых моделей, к сожалению, не смогут. Ибо, по словам Эппл, только новые часы достаточно мощны для такой фичи, чтобы обрабатывать ее локально на устройстве. И совсем не потому, что компания хочет заставить обновить устройства ради нее!
Также Siri пока понимает только английский и китайский. Но Эпл обещает добавить поддержку новым языкам. Когда-то. Возможно. Если это принесет прибыль.
Ведь главное для них – безопасность и удовлетворение клиентов! Которые, конечно, купят новые часы и не будут жаловаться. Разве можно сомневаться в благих намерениях самой дорогой компании мира?
Источник - 9to5mac