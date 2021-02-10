Apple скупает стартапы, связанные с ИИ, и создает новые рабочие места!

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Интересно, что они задумали?

Все технологические компании пытаются внедрить искусственный интеллект в свои продукты, но некоторые заявляют об этом открыто, а кто-то ждет до последнего момента перед презентацией.

Стало известно, что Apple незаметно совершила ряд приобретений и найма персонала, связанных с искусственным интеллектом, чтобы внедрить ИИ в свои iPhone следующего поколения.

Главный конкурент Apple в лице Samsung уже ввел множество ИИ фишек в своих новых флагманских смартфонах Galaxy S24, поэтому "купертиновцам" стоит постараться, чтобы не отставать.

Apple приобрела несколько стартапов, среди которых WaveOne, предлагающая сжатие видео на основе искусственного интеллекта. Вдобавок, почти половина вакансий в сфере ИИ в Apple содержит термин "глубокое обучение", который касается алгоритмов, используемых для работы генеративного ИИ.

Ранее стало известно, что Apple тестирует свою большую языковую модель (LLM) "Ajax" с начала 2023 года, но в отличие от LLM, таких как ChatGPT от OpenAI, основной целью Apple является разработка генеративного ИИ, работающего локально на устройстве, а не на облачные сервисы в центрах обработки данных.

Достижение этой цели подразумевает оптимизацию LLM при одновременном уменьшении его размера, а также большую зависимость от высокопроизводительного мобильного оборудования и более быстрых кремниевых чипов Apple. Это все нуждается в действительно мощных устройствах, а значит и улучшении процессоров. Как мы уже писали, компания планирует к 2025 году перейти на 2-нм чипы. Кроме того, Apple планирует существенно обновить микрофон iPhone 16, чтобы улучшить работу Siri, которая теперь работает на основе искусственного интеллекта.

Источник: macrumors