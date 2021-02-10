Apple первой получит 2-нм чипы TSMC, начиная с 2025 года

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Большие сдвиги

В прошлом году TSMC выпустила единственный 3-нм чип, используемый в смартфонах – A17 Pro, для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

DigiTimes сообщает, что компания станет первой, кто будет использовать чипсет, производимый с использованием 2-нм техпроцесса, как только TSMC начнет использовать 2-нм для создания чипов для клиентов во второй половине 2025 года. На 2-нм производстве TSMC дебютируют транзисторы Gate-all-around (GAA).

Samsung Foundry уже использует GAA-транзисторы в своих 3-нм чипах, но TSMC не будет этого делать, пока не начнет производство по 2-нм техпроцессу. Чтобы приспособиться к переходу на 2 нм, TSMC строит две новые заводы (заводы по производству микросхем) и ищет разрешения на строительство третьей.

Но прежде чем мы перейдем на 2 нм, TSMC будет использовать усовершенствованные версии своего 3 нм узла. Прошлогодний 3-нм технологический узел N3B станет в текущем году усовершенствованным узлом N3E, а в следующем году - узлом N3P. Таким образом, ко второй половине 2025 г. мы перейдем на 2 нм. В прошлом месяце TSMC продемонстрировала Apple прототип 2-нм чипа.

Ожидается, что после 2 нм начиная с 2027 года TSMC предложит 1,4 нм техпроцесс. По некоторым данным, Apple уже стремится зарезервировать производственные мощности на первый год как для 1,4-нм, так и для 1-нм техпроцесса. Apple является крупнейшим клиентом TSMC и, как ожидается, получит скидку с цен на пластины, которые должны вырасти до $25 000 за 12-дюймовую кремниевую пластину для 2-нм производства в 2025 году.

Источник: DigiTimes