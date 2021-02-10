Apple исправила порчу NFC iPhone 15 в BMW и быструю разрядку часов – вышли iOS 17.1.1 и watchOS 10.1.1

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BMW не будет портить NFC, а Apple Watch будут работать дольше

Сегодня Apple выпустила iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1 и watchOS 10.1.1 для совместимых устройств. Как следует из номера, это небольшие обновления, которые не приносят с собой новых функций. Они исправляют некоторые неприятные, даже вопиющие ошибки, которые недавно были замечены.

iOS 17.1.1 исправляет неправильное отображение снега в погоде на экране блокировки, а также, что важнее, проблемы с Apple Pay и другими функциями NFC, которые становятся недоступными на всех моделях iPhone 15 после беспроводной зарядки в некоторых автомобилях, по словам Apple.



Речь идет о баге, когда зарядка в BMW приводила к выходу из строя NFC . Владельцам BMW, iPhone 15 и пострадавшим от этой ошибки следует обновиться как можно быстрее. Пользователи также сообщали о различных проблемах с подключением к Wi-Fi и отключением устройств, но непонятно, поможет ли обновление с ними, поскольку в списке изменений от Apple это не упоминается.

Обновление watchOS 10.1.1 исправляет быструю разрядку аккумулятора на некоторых Apple Watch. Также включены другие «важные исправления ошибок», не указанные отдельно. Если ваш Apple Watch работает меньшее время на watchOS 10.1, тоже лучше обновиться как можно быстрее.

Источник: GSMArena