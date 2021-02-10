Apple выпустила новую бета-версию iOS 17: обновление фишек для AirPods, исправление багов

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что нового?

Apple продолжает активно тестировать будущую операционную систему iOS 17, а ночью вышла восьмая бета-версия iOS 17 для разработчиков.

По данным самой Apple, новый сборник содержит в основном исправление ошибок и оптимизации. Цель – максимально доработать iOS 17 перед релизом.

Тем не менее, и фишки новые:

для AirPods обновились функции Personalized Volume и Conversation Awareness. Если у вас включена первая функция, теперь можно отображать слайдер громкости во время воспроизведения аудиоконтента, чего не было раньше. Conversation Awareness теперь может реагировать на персонально настроенные звуки, как жужжание, покашливание горла и тп. Для сервисов аутентификации было расширено API для поддержки ключей доступа. Теперь поставщики учетных данных могут хранить и предлагать ключи доступа для программ и веб-сайтов по всей системе.

Последняя фишка, в первую очередь, актуальна для разработчиков, однако это означает, что со временем посторонние приложения получат поддержку этого и улучшится опыт использования приложений для нас, обычных пользователей.

Ожидается, что финальная версия iOS 17 будет выпущена 12 сентября на презентации iPhone 15. Как правило, Apple выпускает новую версию iOS сразу после ивента презентации новых iPhone.

Поэтому, скорее всего, iOS 17 станет доступным для загрузки уже 12 или 13 сентября. До этого возможен выход Release Candidate version для финального тестирования.

Итак, выход iOS 17 состоится в ближайшее время, однако устанавливать прямо сейчас beta-версии я не рекомендую, хотя очень много функций теперь работают корректнее, чем раньше, однако это все еще далеко до идеала.



Источник: Apple