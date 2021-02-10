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Apple VR, кризис Xiaomi и Oppo, и пророчество от Стива Возняка.

02.04.2023 91 0

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Прошлый год был сложным и для технологических компаний. Вследствие кризиса, который начался после нападения на Украину, многие производители смартфонов потеряли значительную часть рынка. 

 

Xiaomi отчитались о потере продаж в штуках и снижении прибылей, и чтобы исправить ситуацию выпускает новый суперпопулярный смартфон, еще и о фанатах Поттерианы не забыли.

 

   Oppo и Vivo начали свои оптимизационные процессы, ударившие по их суббрендам и самим компаниям. Искусственный интеллект шагает по планете семимильными шагами и вызывает все большее беспокойство. Создаются даже петиции с призывами приостановить развитие "Скайнета".

 

Даже Apple столкнулась с проблемами относительно своего нового продукта. Ну и конечно куда же без приятных новостей из болот. Вот кажется все в мире плохо, но посмотришь на федерацию и сразу понимаешь, что бывает гораздо хуже.

 

Так что обо всем этом и многом другом смотрите в нашем еженедельном выпуске новостей, приятного просмотра и мирного неба над головой.


 
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 02.04.2023

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