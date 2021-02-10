Apple vs Samsung , кто продает больше? Топ-продажа смартфонов и наушников

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Популярность смартфонов падает, но





Недавно Canalys опубликовала статистику по поставкам смартфонов и TWS-устройств. Глобальный рынок мобильных телефонов испытывает значительный спад, однако поставки наушников возобновились во втором квартале 2023 года. Глобальные продажи смартфонов снизились на 10% до 258 миллионов единиц, тогда как продажи наушников снизились всего на 2% до показателя в 95,68 миллиона единиц.









Apple и Samsung – лидеры в поставках смартфонов и TWS





Согласно последним данным аналитического агентства Canalys, во втором квартале 2023 г. глобальный рынок продаж смартфонов сократился на 10%. С точки зрения производителей, Samsung лидирует в рейтинге с поддержкой 53 миллиона продаж и долей рынка 21%. Apple заняла второе место с долей рынка 17% или 43 миллиона продаж.









Интересно в этом контексте то, что мы также имеем статистику продаж дорогих смартфонов, и здесь компания Apple традиционный монополист: серия iPhone 14 единолично занимает первые три ступени, и только iPhone 14 Plus на 9 месте: из-за фактического отсутствия инноваций на фоне предшественника и iPhone 14 Pro с Dynamic Island младшая модель стала не очень-то и нужной.









Huawei – самый популярный Android флагман Китая





Удивительно, самым популярным дорогим Android устройством в Китае стал Huawei P60, обогнав Xiaomi и Oppo: неужели будущее возвращение гиганта в игру? Напомним о вполне возможном возвращении 5G в смартфоны Huawei уже в линейке Mate 60 , что позволит набирать еще большую популярность будущим флагманам.









Лидерство Apple на рынке наушников укрепляется





Что касается TWS наушников - Apple снова впереди всех: Apple (включая Beats) занял первое место с долей рынка 26%, укрепившись на 2%. Apple – бесспорный лидер мирового рынка TWS-наушников. Samsung (в сотрудничестве с Harman&Kardon и JBL) увеличил свои поставки на 3% и занимает второе место с долей рынка в 9%.









Итак, по результатам статистики поставок смартфонов и TWS, Apple и Samsung находятся на вершине. По этой статистике можно понять: китайцы до сих пор не могут понять, что нужно глобальному рынку, потому что бюджетный сегмент в мире уверен за Samsung, а на рынке флагманов Apple такой же уверен монополист. А вот в Китае своих любят, но не так сильно, как Apple.







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Источник: weibo , gsmchina



