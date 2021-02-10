Apple Watch заставят выключить украденную фишку под угрозой запрета часов

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СУДЕБНЫЕ ТЯЖЕ

Компания Apple разрабатывает обновления для часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, в которых будет выключена функция измерения уровня кислорода в крови.

По данным издания Bloomberg, это решение связано с судебным разбирательством о нарушении патентов компании Masimo, выигравшей запрет на продажу этих часов в США.

Apple уже начала поставлять модифицированные часы в магазины. Если апелляция Apple будет отклонена, функция измерения уровня кислорода будет отключена обновлением на новых часах. Старики, проданные до запрета, вряд ли будут без этой функции.

Это временный шаг, ведь Apple может возобновить эту функцию, если выигрывает апелляцию или договорится с Masimo. Пока продажа часов продолжается. Apple готовится к возможному поражению в суде, и разрабатывает функционал, что позволит выключить функцию во избежание бана.

Источник – bloomberg