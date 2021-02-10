Apple watchOS 10, tvOS 17 и HomePod Software 17 поступят 18 сентября, macOS Sonoma задержится до 26-го

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MacBook хотя бы ОС﻿﻿ новую получат...

Apple объявила официальную дату выпуска watchOS 10. Обновление программного обеспечения для Apple Watch будет доступно с понедельника, 18 сентября, устройства Apple TV и HomePods смогут получить tvOS 17 и HomePod Software 17 в тот же день. Владельцам Mac придется подождать MacOS Sonoma до 26 сентября.



WatchOS 10 содержит массу изменений – виджеты, переработанные системные программы, расширенные функции тренировки на велосипеде, новые циферблаты и многое другое. Apple также продемонстрировала новые циферблаты Nike и Hermès вместе с новым циферблатом Apple Watch Ultra. ОС поддерживает Apple Watch Series 4 и выше и требует iPhone XS или более поздней версии с iOS 17.



Семнадцатая tvOS предлагает обновленный Центр управления Apple TV, а также новый способ поиска Siri Remote с помощью iPhone и FaceTime. Благодаря обновлению, пользователи Apple TV смогут легко настроить VPN с помощью программ сторонних разработчиков.



Благодаря программному обеспечению HomePod 17 владельцы умных колонок от Apple могут попросить Siri воспроизвести медиа с помощью приложений для iPhone. Также «завезли» новые голоса для Siri на немецком языке и возможность разговаривать с Siri, просто произнося ее имя вместо команды Hey Siri.



Пользователи macOS Sonoma получат динамические заставки в спящем режиме, экран блокировки, похожий на iPad, профили Safar, позволяющие разделять историю, файлы cookie и данные вебсайтов, Виджеты на рабочем столе, усовершенствование видеоконференций и многое другое.﻿

Источник: 9to5mac