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Apple уходит из Twitter X из-за высказывания Маска – что творит этот гений?

18.11.2023 81 0

Вот так уляпался Маск

Компания Apple прекратила размещение рекламы в Twitter в соответствии с сообщениями СМИ. Это произошло после того, как владелец Twitter Илон Маск поддержал антисемитский пост в сети.

Apple уходит из Twitter X из-за высказывания Маска – что творит этот гений? – фото 1

Ранее появились сообщения о том, что реклама от Apple и других компаний появлялась рядом с вредоносным контентом в Twitter. В ответ компания IBM уже приостановила рекламу на этой платформе.

Сейчас Apple также полностью остановила размещение объявлений в Twitter. Это произошло после того, как Илон Маск поддержал антисемитский твит, обвинявший "еврейские общины" в разжигании ненависти - а рядом с ним появилась реклама Apple.

Apple уходит из Twitter X из-за высказывания Маска – что творит этот гений? – фото 2

Ранее Apple уже временно сокращала расходы на рекламу в Twitter после покупки сети Маском. Однако позже возобновила объявление.

Неизвестно, насколько продолжительна будет новая приостановка рекламы в Twitter. Однако меня радует, что крупные компании начали давать отпор Илону, надеюсь, так и продолжится.

Источник - axios

Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.11.2023
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Apple уходит из Twitter X из-за высказывания Маска – что творит этот гений?