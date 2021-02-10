Apple собирается заменить кожаный чехол iPhone 15 веганской альтернативой

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экоактивисты на месте?

Согласно текущим слухам, Apple перестанет выпускать кожаные чехлы для своей линейки iPhone 15 и вместо этого представит альтернативный материал, напоминающий кожу, но имеющий отличные ощущения и текстуру при прикосновении.

По утечкам, новые чехлы изготовлены из сплетения двух материалов, имеющих меньший углеродный след, чем кожа - один из материалов, по слухам, ткань. Они получат особую фактуру, отличную от предыдущих моделей. Хотя стоит отметить, что цвета на прототипах могут отличаться от финальной линейки будущих чехлов от Apple. Напомним, Apple впервые выпустила серию кожаных чехлов в 2013 году вместе с iPhone 5S.

Очевидно, что новые чехлы покажут нам вместе с анонсом iPhone 15 в сентябре. Хотя некоторые эксперты выражают опасения, что новые тканые чехлы могут выглядеть менее привлекательно, чем качественная натуральная кожа, можно вспомнить, что в США и Европе очень ценится уменьшение выброса неразложимых материалов.