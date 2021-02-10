Apple снова играет с кнопкой «Завершить вызов»: выпущен iOS 17 beta 6 с некоторыми интересными изменениями

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Apple объявила "ремонт" перед официальным релизом ios 17

Недавно Apple выпустила бета-версию 6 iOS 17 для разработчиков и публичных бета-тестеров и, как ни странно, в этом обновлении не так много нового. Поскольку до официального выпуска iOS 17 остался всего месяц, инженеры Apple, вероятно, сосредоточены на исправлении основных ошибок. Но сегодняшняя бета-версия содержит два важных изменения для многих пользователей.

Возможно, вы помните, что с первой бета-версии iOS 17 Apple внесла некоторые изменения в приложение Phone. В дополнение к NameDrop и Contact Poster, интерфейс, отображаемый при телефонном разговоре, был несколько переработан. И это изменение интерфейса было достаточно противоречивым из-за кнопки.

Если говорить точнее, Apple сменила местоположение кнопки «Завершить вызов», что обманула мышечную память многих людей. Кнопка ранее была в центре внизу экрана, переместившейся в нижний правый угол интерфейса в бета-версии 5. В результате люди ошибочно нажали кнопку клавиатуры или даже FaceTime, пытаясь завершить звонок. Но, похоже, Apple услышала негативную реакцию на этот шаг. В бета-версии 6 iOS 17 кнопка завершения вызова перемещена обратно в центр экрана. К счастью, люди не будут больше нажимать не ту кнопку.

Другое важное изменение касается приложения сообщений. С iOS 17 программа "Сообщения" получает кучу новых функций, таких как Live Stickers, транскрипция звуковых сообщений и Swipe to Reply. Apple также переработала способ взаимодействия пользователей с приложениями iMessage.

Список приложений iMessage теперь скрыт под кнопкой «+», которая разворачивается при нажатии ее. Но проблема в том, что Apple также скрыла кнопку «Камера» и «Фотографии» под этим меню, что затрудняет доступ к таким функциям, которые раньше имели специальный ярлык. Как следствие, чтобы отправить фотографию кому-то в iMessage, теперь требуется несколько дополнительных нажатий. Хотя в сегодняшней бета-версии интерфейс остается неизменным, Apple добавила незаметный, но отличный ярлык. Если нажать и удерживать кнопку «+», iMessage автоматически отобразит средство выбора фотографий. Это все еще не так удобно, как раньше, но это лучше, чем ничего.

В целом компания по сути пытается "фиксить" то, что сломала.

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Источник: 9to5mac