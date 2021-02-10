Apple значительно снизила стоимость ремонта заднего стекла для новых смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.





Как сообщается, модели iPhone 15 Pro получили новую конструкцию рамки, позволяющую легко снимать заднюю панель со стеклом. Такая конструкция впервые появилась у iPhone 14 в прошлом году, а в этом году ее перенесли на старшую модель.













Возможно для Android пользователей это станет чудом, но раньше заменить заднюю крышку на iPhone было просто невозможным – она была единственной частью корпуса, и для того чтобы заменить стекло нужно было его либо срезать, либо менять весь корпус целиком.





Благодаря этой "инновации" Apple снизила стоимость ремонта разбитого заднего стекла для iPhone 15 Pro до 169-199 долларов. Для сравнения, для iPhone 14 Pro цена замены составила 499-549 долларов.













Для владельцев страховки AppleCare+ ремонт заднего стекла iPhone 15 Pro обойдется в 29 долларов. Это гораздо дешевле, чем для предыдущих моделей. Аккумулятор же в цене совсем не изменился – 99 долларов для всех четырех моделей iPhone 15.