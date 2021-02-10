Армия iOS-пользователей, кто не боится слежки, растет

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Параноиков приватности становится меньше

Одной из важных фишек iOS 14.5 стала функция блокировки отслеживания со стороны пользователей. Она встретила ожесточенное сопротивление и негодование со стороны Facebokk (теперь Meta), заявившей, что она разрушит малый бизнес по всему миру, сильно навредит разработчикам и самой Facebook, зарабатывающих на рекламе.

Но несмотря на все стенания и критику, Apple продолжила гнуть свою политику по защите конфиденциальности и необходимости дать пользователям право отклонять отслеживание со стороны приложений. На заре внедрения новой функции весной 2021 года аналитики Flurry Analytics пришли к выводу, что только 4% пользователей в США дают согласие на слежку и 12% — по всему миру. По сути почти 90% всех пользователей выбрали «Попросить приложение не отслеживать».

Но свежая статистика от консалтинговой компании Adjust указывает на то, что пользователи перестали придерживаться политики строгой цензуры и все охотнее соглашаются на отслеживание. Проанализировав более 2000 популярных приложений для iOS, эксперты пришли к выводу, что количество тех, кто дает согласие на отслеживание выросло до 25%. Ели говорить об играх, то там этот показатель составляет 35%, а есть приложения, где количество согласных на слежку составляет 75%.

Что стало причиной для роста лояльности пользователей к слежке? Возможно, все дело в том, что пользователям надоели и мозолят глаз постоянно всплывающие уведомления от приложений с просьбой дать разрешение на отслеживание. Только для того, чтобы не увидеть подобное сообщение, пользователи соглашаются на слежку.

Не исключено, что особо продвинутые пользователи осознали, что количество рекламы в приложениях не уменьшается и куда лучше смотреть нужную рекламу, чем наблюдать «сборную солянку» из бесполезных баннеров. Почти наверняка нашлись и те, кто не видит каких-то негативных последствий для себя. Время показало, что ничего страшного слежка не несет за собой, поэтому нет смысла так уж строго относиться к тому, что приложения собирают предпочтения пользователей.

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Источник: 9to5mac