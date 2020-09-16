ASUS начала отправку ранней бета-версии Android 11 для ASUS ZenFone 6

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ASUS решила не откладывать работу, и уже подготовила бета-версию своей прошивки на Android 11.

Не так давно Google представила стабильную версию Android 11, и многие производители сразу начали готовить обновления, основанные на свежей версии Зеленого робота. Например, еще в прошлом месяце компания ASUS открыла регистрацию на тестирование Android 11 Beta для ZenFone 6.

И вот, после появления «стабилки», компания выпускает первую сборку для избранных пользователей. Обновление отправляет с номером сборки 18.0610.2009.37 и весит около 1,4 Гб.

Графический интерфейс компании ZenUI уже очень легко спутать с чистым Android, но, несмотря на это, компании все еще требуется время для корректного внедрения обновлений.

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Так или иначе, обновление уже можно скачать. Новая прошивка должна добавить все основные функции Android 11, а именно: уведомления-«пузыри», история уведомлений, рабочий Bluetooth в режиме полета. Кроме того, в прошивку добавляется поддержка жестов навигации для сторонних лончеров.

Интересно, что в обновлении ASUS решил избавиться от некоторых своих функций. Так, например, в новой версии уйдут такие фичи, как Private Listening, ZenUI Help, выравнивание иконок, установка сторонних наборов иконок и механизм сканирования Avast. Похоже, производитель хочет еще сильнее облегчить прошивку, сделав его максимально похожей на голый Android. Новое обновление также интегрирует функции PowerMaster в настройки батареи.

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Несмотря на то, что ASUS начала отправку первой бета-версии Android 11 для ZenFone 6, компании еще предстоит объявить даты выхода обновлений и огласить список устройств, которые их получат.

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Источник: XDA



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