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ASUS ROG Ally: настоящий убийца Steam Deck

03.04.2023 10 0

ASUS ROG ALLY﻿ УЖЕ ПОПАЛА В РУКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Компания Asus известна своими игровыми девайсами. Есть игровые ноутбуки, смартфоны и множество комплектующих для ПК. Теперь компания решила испытать себя в портативных игровых консолях.

 

Эту красоту назвали ASUS ROG Ally.

  

rog ally

 

Вот ее технические характеристики:

 

Дисплей:

 

• 7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1920x1080 пикселей).

• Яркость 500 нит с соотношением сторон 16:9

• Частота обновления 120 Гц для игр

  

CPU и GPU:

 

• Собственное решение ASUS ROG XG Mobile eGPU

• Графический процессор iGPU на базе RDNA 3 с подобной производительностью к Radeon 780M 

• Специальный AMD APU 

• Процессор Zen 4 

• шум всего 20 дБ. 

• Работает на Windows 11   

Размеры: 280 мм x 113 мм x 39 мм 

Вес: 608 г

 

 

 

rog ally

 

 

Для сравнения, характеристики Steam Deck:

• 7-дюймовый HD+ дисплей (1280x800 пикселей). 

• Яркость 400 нит с соотношением сторон 16:10 

• Частота обновления 60 Гц

• шум 37 дБ под нагрузкой

• Размеры: 298 мм x 117 мм x 50,5 мм

• Вес: 669 г

  

Основным вопросом о котором тактически молчат это емкость аккумулятора и время работы от одного заряда. Ибо какой мощной и хорошей бы ни была консоль, если она работает час – она никому не будет нужна.

 

Поэтому очень надеемся, что инженеры Asus смогли обуздать мощное железо и сделали действительно крутой девайс. Сколько будет стоить игровая консоль пока неизвестно.

 

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Источник: techleakszone

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.04.2023

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ASUS ROG Ally: настоящий убийца Steam Deck