ASUS ROG Ally: настоящий убийца Steam Deck

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ASUS ROG ALLY﻿ УЖЕ ПОПАЛА В РУКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Компания Asus известна своими игровыми девайсами. Есть игровые ноутбуки, смартфоны и множество комплектующих для ПК. Теперь компания решила испытать себя в портативных игровых консолях.

Эту красоту назвали ASUS ROG Ally.

Вот ее технические характеристики:

Дисплей:

• 7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1920x1080 пикселей).

• Яркость 500 нит с соотношением сторон 16:9

• Частота обновления 120 Гц для игр

CPU и GPU:

• Собственное решение ASUS ROG XG Mobile eGPU

• Графический процессор iGPU на базе RDNA 3 с подобной производительностью к Radeon 780M

• Специальный AMD APU

• Процессор Zen 4

• шум всего 20 дБ.

• Работает на Windows 11

Размеры: 280 мм x 113 мм x 39 мм

Вес: 608 г

Для сравнения, характеристики Steam Deck:

• 7-дюймовый HD+ дисплей (1280x800 пикселей).

• Яркость 400 нит с соотношением сторон 16:10

• Частота обновления 60 Гц

• шум 37 дБ под нагрузкой

• Размеры: 298 мм x 117 мм x 50,5 мм

• Вес: 669 г

Основным вопросом о котором тактически молчат это емкость аккумулятора и время работы от одного заряда. Ибо какой мощной и хорошей бы ни была консоль, если она работает час – она никому не будет нужна.

Поэтому очень надеемся, что инженеры Asus смогли обуздать мощное железо и сделали действительно крутой девайс. Сколько будет стоить игровая консоль пока неизвестно.

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Источник: techleakszone