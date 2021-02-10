ASUS ROG Ally: настоящий убийца Steam Deck
ASUS ROG ALLY УЖЕ ПОПАЛА В РУКИ ЖУРНАЛИСТОВ
Компания Asus известна своими игровыми девайсами. Есть игровые ноутбуки, смартфоны и множество комплектующих для ПК. Теперь компания решила испытать себя в портативных игровых консолях.
Эту красоту назвали ASUS ROG Ally.
Вот ее технические характеристики:
Дисплей:
• 7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1920x1080 пикселей).
• Яркость 500 нит с соотношением сторон 16:9
• Частота обновления 120 Гц для игр
CPU и GPU:
• Собственное решение ASUS ROG XG Mobile eGPU
• Графический процессор iGPU на базе RDNA 3 с подобной производительностью к Radeon 780M
• Специальный AMD APU
• Процессор Zen 4
• шум всего 20 дБ.
• Работает на Windows 11
Размеры: 280 мм x 113 мм x 39 мм
Вес: 608 г
Для сравнения, характеристики Steam Deck:
• 7-дюймовый HD+ дисплей (1280x800 пикселей).
• Яркость 400 нит с соотношением сторон 16:10
• Частота обновления 60 Гц
• шум 37 дБ под нагрузкой
• Размеры: 298 мм x 117 мм x 50,5 мм
• Вес: 669 г
Основным вопросом о котором тактически молчат это емкость аккумулятора и время работы от одного заряда. Ибо какой мощной и хорошей бы ни была консоль, если она работает час – она никому не будет нужна.
Поэтому очень надеемся, что инженеры Asus смогли обуздать мощное железо и сделали действительно крутой девайс. Сколько будет стоить игровая консоль пока неизвестно.
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Источник: techleakszone
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