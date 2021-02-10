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Asus ROG Phone 5 vs Black Shark 4: кто ушел в отрыв

03.05.2021 100 0

Устроили «игры мускулов» среди «злых» и мощный геймерских смартфонов Asus ROG Phone 5 и Black Shark 4, чтобы понять, какой из них стоит больше хвалить и именовать лучшим

 

Вот тут и тут вы можете посмотреть обзоры на Asus ROG Phone 5 и Black Shark 4. В них столько информации, сколько нужно для того, чтобы вы получили представление о том, что каждый из смартфонов представляет собой. Теперь же мы решили подготовить сравнение двух игровых мобильников, чтобы выделить слабые и сильные стороны каждого на фоне конкурента, а также объяснить тонкости маркетинга.

 

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С точки зрения позиционирования Asus ROG Phone 5 и Black Shark 4 — смартфоны с акцентом на игровые возможности с максимально возможными (с небольшой оговоркой в отношении Black Shark 4) на данный момент времени параметрами. Отличий между устройствами немало и чем они разнятся можно узнать, сравнив характеристики обоих. Но если коротко:

Asus ROG Phone 5:

 

  • толще и тяжелее;
  • премиальнее материалы корпуса;
  • лучше дисплей;
  • чип Snapdragon 888;
  • сенсорные курки;
  • другие и лучше камеры;
  • намного выше стоимость.

Black Shark 4:

  • не такой массивный;
  • хуже дисплей;
  • процессор Snapdragon 870;
  • пластиковый корпус;
  • камеры посредственные;
  • выдвижные механические курки;
  • ниже стоимость.

 

Если говорить о дизайне, то ту,т безусловно, все субъективно. Но на наш взгляд Asus ROG Phone 5 смотрится выигрышнее не в последнюю очередь за счет использования лучших материалов и продуманности различных мелочей, среди которых стоит выделить второй порт USB Type-C и смарт-коннектор для подключения аксессуаров.

 

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Чтобы долго не «растекаться по древу» сразу скажем, что Asus ROG Phone 5 смотрится выигрышнее Black Shark 4 по камерам и дисплею, а также сенсорные курки считаем предпочтительным решением. Но, как не удивительно прозвучит в плане производительности и нагрева продукт Xiaomi показал себя лучше. При пиковой нагрузке чип Snapdragon 870 держит стабильную частоту и при этом не накаляет корпус. А вот Asus ROG Phone 5 на максималках изрядно нагревается, и штатная система охлаждения не справляется с поставленной задачей. Чтобы можно было комфортно играть продолжительное время, придется раскошелиться на покупку внешнего кулера, который действительно помогает укротить горячий нрав чипа от Qualcomm.

 

Подведем итоги. Как и следовало ожидать, по совокупности сильных сторон, продукт Asus вне конкуренции. Познакомившись с ним, ты понимаешь, за что просят приличные деньги — за сбалансированность и продуманность, где все заточено для комфортного и зрелищного мобильного гейминга. Но если взять за основу «повадки» аппаратной платформы, то самый настоящий и «честный» игрофон из этих двоих — Black Shark 4. Это «кроссовер», который «понимает» и способен обуздать любые сложные игрушки на максимальных настройках без надрыва.

 

Asus ROG Phone 5 Black Shark 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.05.2021

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Asus ROG Phone 5 vs Black Shark 4: кто ушел в отрыв

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