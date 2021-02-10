Asus ROG Phone 8 и 8 Pro – много рендеров и все характеристики

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Игровой флагман в неожиданно аккуратном дизайне﻿﻿

Сайт Windowsreport обнародовал многие изображения и характеристики игровых смартфонов Asus ROG Phone 8 и 8 Pro.



В 2024 году Asus использует необычный для себя подход в дизайне, делая ROG Phone 8 и 8 PRO более приемлемыми не только для геймеров, но и для всех остальных. Следуя современным тенденциям, новые телефоны имеют более квадратный дизайн со слегка закругленными углами и плоскими краями. Это существенное отличие от линейки ROG Phone 7.



Дисплей поддерживает HDR10 и пиковую яркость 2500 нит, тогда как задний дисплей Ultimate… теперь отсутствует. На задней панели Phone 8 и PRO 8 остался логотип ROG RGB. Двухцветный дизайн задней панели подражает серии ROG Phone 7.



Новым дополнением к дизайну ROG является выступление камеры. Оба новых телефона оснащены тройными камерами, на этот раз размещенными на более заметном выступлении.



Оба устройства будут иметь Aero Case и быстрое зарядное устройство в коробке. Пока цена не упоминается, но ROG Phone 8 и 8 PRO будут официально представлены на выставке CES 2024, после чего вскоре состоится официальный запуск по всему миру и в Китае.﻿