Asus Zenfone 8: флагман в компактном корпусе или отсечь все лишнее

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Asus решила идти наперекор тренду с ростом диагоналей дисплеев и делает резкий разворот. Она уподобляется прошлой Sony и выпускает компактный флагман Zenfone 8. И это сейчас единственный смартфон для тех, кто хочет получить флагманское железо на базе Android в компактном форм-факторе. Но удастся ли Asus Zenfone 8 стать популярным и добиться успеха там, где прочие бросили искать удачу?

С новинкой компания пошла по пути не наращивания цен и функциональности, а решила предложить относительно доступный аппарат с флагманской мощью и необходимым набором черт, без излишеств. Но попытка создать доступный флагман неизменно сопровождается компромиссами и первый из них — отказ от поворотной камеры.

В корпусе «восьмерки» вы не найдете ничего необычного для наших дней. Смартфон вышел скользким, обладающий дисплеем, где толщину рамок пытались срезать по минимуму, и с хорошо заметным блоком основной камеры. Но при этом диагональ экрана умеренная и не стали «впихивать» датчик глубины, макродатчик или монохромную ерунду. Выбрали основной модуль на 64 Мп и ширик на 12 Мп, но обошлись без телеобъектива.

В целом с созданием снимков камера справляется нормально. Днем практически все круто по детализации, по скорости работы, и по качеству фото. Если снимать в ясные дни и не особо задротствовать, камерой вы, скорее всего, останетесь довольны. Можно снимать сносно и ночью, если не пытаться прыгнуть выше головы.

В приложениях и играх Asus Zenfone 8 ворочается очень быстро, жаловаться тут не на что. Но «техноманьякам» все это не важно. Им куда интереснее, как обстоят дело с нагревом, ведь, как известно, Snapdragon 888 вышел чипом горячим и именно этот факт списывали как на причину того, что компактны с флагманским процессором штамповать точно не будут. Под максимальной нагрузкой аппарат нагревается и сбрасывает частоты. Чуда не произошло, Snapdragon 888 обуздать не удалось.

Представители Asus обещают, что Zenone 8 протянет в обычном режиме без подзарядки сутки – и, похоже, не лукавят. Если не «залипать» в играх, использовать его умеренно и только по делу, смартфон разрядится «в ноль» ближе к ночи. Нагрузив смартфон основательно, будьте готовы к тому, что заряд иссякнет уже к середине дня. Но, если уж разрядится, пополнить заряд удастся быстро — поддержка быстрой зарядки есть.

По совокупности черт Asus Zenfone 8 устроит тех, кому подавай удобный для ежедневного использования смартфон. Дисплей солидный и сделан на совесть. Процессор быстрый, но с норовом. Звук – нормальный, трудящимся понравится. Автономность – обычная. Камера – сойдёт для тех, кто не снимает фото с установкой «хочу фотошедевр», основные сценарии съемки он «тащит» уверенно. Вот таким вышел Zenfone 8, он создан в ключе «для всего, и без чрезмерности».