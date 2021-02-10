Asus Zenfone 8 mini: изображения одного из самых мощных компактов на рынке

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Производитель чехлов рассекретил дизайн Asus Zenfone 8 mini

Принято считать, что mini или компактные смартфоны — нишевое предложение не для всех. Спрос на устройства с дисплеем небольшой диагональю изрядно просел, и производители постепенно перешли на выпуск лопатофонов. Asus одна из тех компаний, кто решился на выпуск компакта и 12 мая состоится премьера Zenfone 8 mini.

До недавнего времени не было ясности, как будет выглядеть эта модель и вот сегодня мы узнали, в каком дизайне будет выполнен Asus Zenfone 8 mini. Чехольных дел мастер опубликовал изображения чехла и самого смартфона за несколько дней до премьеры.

Дизайн Asus Zenfone 8 mini — без открытий. Поворотной камеры не будет, а отдано предпочтение более привычному решению с прямоугольным блоком основной камеры. Несмотря на повальное увлечение большому количеству модулей, в компактном флагмане их будет всего два. Обращает на себя внимание присутствие 3,5 мм разъема для наушников, а также, похоже, что сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей и это будет OLED-матрица.

Ожидается, что в Zenfone 8 mini фронталку впишут в круглое отверстие в верхнем левом углу 5,9-дюймового экрана, в качестве аппаратной платформы предложат Snapdragon 888 и питать аппарат будет аккумулятор емкостью 4000 мАч.

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Источник: worldstockmarket