Asus Zenfone ответила на возможное закрытие серии: стадия отрицания

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нас пытаются обмануть или мне кажется?

Недавно появилась информация, что Asus планирует свернуть выпуск смартфонов серии Zenfone после текущего поколения Zenfone 10, однако сама компания поспешила опровергнуть эти слухи опасаясь финансового ущерба.

В коротком заявлении Asus отрицает, что Zenfone 10 станет последним устройством линейки. Компания будет продолжать развивать серию Zenfone вместе с другой линейкой ROG Phone.





«Мы хотели бы обратить внимание на слухи о том, что ASUS Zenfone 10 будет последним поколением серии, а линейка продуктов ASUS Zenfone будет закрыта. Это неправда. Мы продолжим развивать две линейки смартфонного бизнеса, ROG Phone и Zenfone. Компания ASUS серьезно настроена на развитие смартфонов и клиентов. Для получения дополнительной информации обратитесь на наш сайт о прибылях за 2 квартал. Пожалуйста, следите за нашим ассортиментом продуктов на 2024 год.» – ответила компания Asus.

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Однако, насколько эта информация соответствует действительности, сказать сложно, ведь компания Asus могла заявить это ради сохранения продаж Zenfone 10, учитывая, что официальный запуск в США запланирован через несколько недель. Asus не хочет терять свою часть пирожка, даже если это последний год для линейки Zenfone. Когда-то так поступала компания LG, которая до последнего отрицала выход из смартфонного бизнеса, поэтому вопрос пойдет ли по той же дороге компания Asus остается открытой.



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Источник: 9to5google