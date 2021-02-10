Axon вместо iPhone: ZTE Axon 50 Lite копирует дизайн Apple и стоит всего $250

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ДАВНО мы не видели китайских клонов iPhone﻿

Компания ZTE представила смартфон ZTE Axon 50 Lite. Это второй продукт под брендом Axon 50 после Axon 50 Ultra, анонсированного в Китае в начале этого года. Axon 50 Lite – модель среднего класса, имеющая дисплей FHD+, 50 МП камеру, аккумулятор на 5000 мАч и дизайн, напоминающий Apple iPhone.



ZTE Axon 50 Lite оснащен 6,6” IPS дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2408x1080). Телефон работает под управлением Android 13 с интерфейсом MyOS, его размеры 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.



На передней панели Axon 50 Lite tcnm 8 МП селфи-камера. Позади расположены 50 МП основная камера с диафрагмой f/1.8 и две 2 МП камеры – макро и датчик глубины. Тройной модуль камер Axon 50 Lite очень похож на массив камер iPhone.



В Axon 50 Lite установлен неизвестный восьмиядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц. Телефон имеет 4 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ виртуальной ОЗУ и 256 ГБ накопитель. Внутри смартфона размещен аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 22,5 Вт. Axon 50 Lite имеет две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем.



ZTE Axon 50 Lite планируется выпустить в Мексике по цене 4299 мексиканских песо ($250). Он будет продаваться в зеленом, черном и фиолетовом цветах.

Источник: Gizmochina