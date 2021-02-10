Много подробностей о камере Xiaomi 14 Pro, данные о дисплее, корпусе и вибромоторе

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Интересные камеры и яркий дисплей с очень узкими рамками

Флагман Xiaomi 14 Pro должен получить процессор Snapdragon 8 Gen3 и операционную систему MIUI 15 на основе Android 14. Однако это не единственные существенные изменения – большая переработка ждет камеру.



По данным инсайдера, камера Xiaomi 14 Pro сможет похвастаться 50 МП основной камерой с сенсором 1/1,28″, изменяющейся диафрагмой от f/1,4 до f/4,0, наследующей Xiaomi 13 Ultra. Не столь сложная, как 10-ступенчатая переменная диафрагма Huawei, эта двухступенчатая технология регулирования станет значительным шагом вперед.





По другой информации, объектив будет иметь не два, а четыре положения диафрагмы между f/1,4 и f/4,0.





Xiaomi говорит, что снятие света объективом эквивалентно работе 1-дюймового датчика – может подразумеваться IMX989, установленный в актуальном Xiaomi 13 Pro. Источники говорят о датчике Omnivision OV50H с технологией двойного преобразования (DCG) с пикселем размером 1,2 мкм.



Телефотообъектив увеличения, который нравился пользователям Xiaomi 13 Pro, по данным инсайдера, будет улучшен в Xiaomi 14 Pro – расстояние фокусировки уменьшится, что позволит делать лучшие макроснимки.





Xiaomi также значительно улучшит дисплей. Ранее появились слухи, что компания полностью откажется от продукции Samsung Display. Новые панели AMOLED поступят от TCL CSOT и позволят создать меньшие рамки дисплея. Новая матрица обеспечит рекордную яркость до 3000 нит.



По данным Digital Chat Station, Xiaomi также планирует интегрировать в следующий флагман Pro большой вибрационный мотор X-Axis, а также батарею более 4800 мАч.





Также источники рассказывают о титановой рамке, которая должна добавить смартфон элитарности. Но учитывая опыт﻿﻿ iPhone 15 Pro, эта информация производит неоднозначное впечатление.

Источники: Sparrows News, NotebookCheck