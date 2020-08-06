Бенчмарк открыл ряд деталей о Realme X3 Pro

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Еще два месяца назад в сети активно ходили разговоры, что в скором времени на рынок выйдет Realme X3 Pro. Но до сегодняшнего дня эта модель не дебютировала, а сама компания ничем не выдает своих планов представить смартфон. Видимо работы над устройством еще идут и на днях он был найден на просторах бенчмарка Geekbench.

В базе данных синтетического теста смартфон проходит с индексом RMX2083 и предполагается, что на рынок он придет как Realme X3 Pro. По более ранним слухам гаджет должен был получить топовую платформу Snapdragon 865/865+ Но данные бенчмарка говорят об обратном. В основе устройства лежит прошлогодняя флагманская SoC Snapdragon 855+. Бенчмарк также указывает на наличие 8 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10.

Предполагается, что Realme X3 Pro предложит быструю 65-ваттную зарядку и четырехкомпонентную тыльную камеру. На данный момент нет никакой ясности, когда смартфон дебютирует и с каким ценникам. Нам остается только ждать больше подробностей о новинке.

Источник: geekbench