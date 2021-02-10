Беженцы из Украины в ЕС получат доступный и бесплатный роуминг

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Вчера три мобильных оператора в Украине Киевстар, lifesell и Vodafone и 24 телекоммуникационных компании в ЕС подписали соглашение, целью которого стало предоставление доступного и бесплатного роуминга при совершении звонков между Украиной и Евросоюзом. Это поможет беженцам и вынужденным переселенцам из Украины быть постоянно на связи с близкими и родными, которые находятся на территории Украины.

Подписание этого соглашения стало возможным при активном содействии Европарламента, Еврокомиссии и профильных ведомств в Украине и ЕС. По его итогам будет создана более стабильная основа и скоординирована работа всех компаний, которые отменили или снизили тарифы на звонки ЕС-Украина.

Соглашение является открытым и к нему могут присоединиться все операторы связи, желающие стать участником своеобразного альянса. Само соглашение будет действовать в течение 3-х месяцев, а впоследствии его условия могут быть продлены или пересмотрены с учетом ситуации на территории Украины и ЕС.

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Источник: unian