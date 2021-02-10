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Больше никаких хлопот с паролями: One UI 6 добавляет одноразовые пароли для мобильных хот-спотов

13.12.2023 58 0

Крутая фишка   One UI 6

Samsung недавно выпустила последнюю версию One UI 6. Она принесла несколько крутых обновлений, таких как переработанные эмодзы, улучшенные интерфейсы камеры и галереи, а также более удобное меню быстрых настроек.

One UI 6 теперь позволяет устанавливать одноразовый пароль (OTP) при предоставлении общего доступа к Интернет через мобильную точку доступа. Это означает, что вы можете предоставить кому-то временный доступ, не раскрывая свой обычный пароль к точке доступа, что добавляет дополнительный уровень безопасности. Одноразовый пароль является отдельным и меняется при каждом включении точки доступа.

samsung

Просто коснитесь "Одноразовый пароль" в меню "Мобильная точка доступа" и включите его с помощью переключателя. Устройство Galaxy сгенерирует одноразовый пароль с цифрами и символами, который будет меняться каждый раз. А для большего удобства есть опция QR-кода, которым можно легко делиться. Пароль можно перегенерировать заново.

Функция выглядит действительно полезной, когда вы хотите просто предоставить доступ в Интернет стороннему пользователю, не сохраняя его.

Источник: sammobile

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 13.12.2023
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Больше никаких хлопот с паролями: One UI 6 добавляет одноразовые пароли для мобильных хот-спотов