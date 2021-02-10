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Битва рока: лучшее портретное фото среди смартфонов 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

28.11.2023 149 0

Горячая битва

Мы говорили, что смартфоны стали незаменимыми в нашей жизни. Благодаря своей камере и возможностям, мы можем получать отличные фото и видео.

 

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Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

 

Лучший портретный режим среди смартфонов 2023 года

 

Продолжаем курс мобильной фотографии… Вчера мы рассмотрели основную камеру, сегодня не менее важная часть – портретная фотография.

 

Для выхода в финал мы сделали одно дневное фото, одно вечернее, чтобы рассмотреть все сценарии использования режима и увидеть как смартфоны работают со светом и размыванием фона.

 

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Среди китайских смартфонов победителем оказался снова Huawei P60 Pro, сильно оторвавшись от своих конкурентов. А в дальнейшем соревновании с другой стороны за место победителя в категории портретное фото будет бороться iPhone 15 Pro Max, который всегда отличался отличным портретным режимом. Также трудно здесь не заметить Samsung Galaxy S23 Ultra, который себя тоже хорошо показал.

 

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Столкнув два кардинально противоположных по своей философии, но с амбициозными планами совершить лучший камерофон, смартфоны в жаркой битве, мы были действительно поражены результатами. Huawei P60 Pro действительно смог создать магию и одержал абсолютную победу!

 

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Если вы еще не видели видео, в котором более подробно рассказывается по каждому смартфону, вы можете его посмотреть по ссылке ниже:

 

Лучшая камера в смартфоне 2023 года

 

Видео:

 

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 28.11.2023
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Битва рока: лучшее портретное фото среди смартфонов 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei