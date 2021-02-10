Битва рока: смартфон с лучшей основной камерой 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei
Самая масштабная битва года!
Современные телефоны стали для нас не просто средствами связи. Для многих людей они выполняют разные функции: мы можем играть игры, работать с документами, общаться, делать хорошие снимки и видео.
Ни для кого не секрет, что современный смартфон научился делать очень крутые фотографии и видео. А благодаря простоте использования, в отличие от профессиональной камеры, он стал самым лучшим помощником для ведения социальных сетей, персональных блогов или просто сохранения лучших моментов из жизни. Вам ничего не нужно: вы просто вытаскиваете его из кармана и фотографируете что угодно, в любом месте и в любое время.
Поэтому специально для вас мы сделали сравнение камер флагманских смартфонов. Если вы давно мечтали купить самый лучший смартфон для фотографий, данная подборка специально для вас. Подробное видео с фотографиями можете увидеть по ссылке .
Как мы делали оценку…
Мы создали специальную группу в Telegram , где устроили слепое голосование: зрители просто голосовали за понравившиеся им фотографии.
Мы разделили смартфоны на две группы: 3 с одной стороны (американские и корейские бренды) и 4 с другой (китайские бренды). Из каждой группы смартфонов выбирался один выходивший в финал победитель.
Между финалистами устраивался конкурс, который и определял победителя.
Определение победителя состоит в специальной системе оценивания, где победители получают по два балла, а проигравшие по одному (до конца соревнования таблица полностью заполнена, так что чтобы увидеть результаты, смотрите это видео до конца ):
Какие смартфоны участвовали…
Со стороны китайских брендов:
- Vivo X90 Pro Plus
- OPPO Find X6 Pro
- Huawei P60 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
Обратите внимание, что китайские бренды мы разделили на пары, среди которых выбирался победитель полуфинала.
Со стороны американских и корейских брендов:
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Apple iPhone 15 Pro Max
- Google Pixel 8 Pro
Сегодня мы рассмотрим основную камеру каждого смартфона. Скажем наперед, результат нас действительно поразил, все смартфоны кардинально разные и по-своему уникальны. Однако победитель только один.
В батле китайских смартфонов победил Huawei P60 Pro, хотя OPPO Find X6 Pro был очень близок, тогда как с другой стороны арены ожидаемую победу одержал Pixel 8 Pro.
В конечном состязании, в котором также участвовала профессиональная камера Canon R5, победителя было определить несколько сложнее. Каждый из смартфонов показывал яркую детализированную картинку в любых условиях. Но зрители остановили свой выбор на Google Pixel 8 Pro, который стал победителем в конкурсе на лучшую основную камеру среди флагманов.
Если вы еще не видели видео, в котором более подробно рассказывается о каждом смартфоне, вы можете посмотреть его по ссылке ниже:
Лучшая камера в смартфоне 2023 года
Видео: