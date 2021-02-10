Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Битва рока: смартфон с лучшей основной камерой 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

Битва рока: смартфон с лучшей основной камерой 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

27.11.2023 145 0

Самая масштабная битва года!

Современные телефоны стали для нас не просто средствами связи. Для многих людей они выполняют разные функции: мы можем играть игры, работать с документами, общаться, делать хорошие снимки и видео.

Ни для кого не секрет, что современный смартфон научился делать очень крутые фотографии и видео. А благодаря простоте использования, в отличие от профессиональной камеры, он стал самым лучшим помощником для ведения социальных сетей, персональных блогов или просто сохранения лучших моментов из жизни. Вам ничего не нужно: вы просто вытаскиваете его из кармана и фотографируете что угодно, в любом месте и в любое время.

andro

Поэтому специально для вас мы сделали сравнение камер флагманских смартфонов. Если вы давно мечтали купить самый лучший смартфон для фотографий, данная подборка специально для вас. Подробное видео с фотографиями можете увидеть по ссылке .

Как мы делали оценку…

Мы создали специальную группу в Telegram , где устроили слепое голосование: зрители просто голосовали за понравившиеся им фотографии.

samsung

Мы разделили смартфоны на две группы: 3 с одной стороны (американские и корейские бренды) и 4 с другой (китайские бренды). Из каждой группы смартфонов выбирался один выходивший в финал победитель.

samsung

Между финалистами устраивался конкурс, который и определял победителя.

Определение победителя состоит в специальной системе оценивания, где победители получают по два балла, а проигравшие по одному (до конца соревнования таблица полностью заполнена, так что чтобы увидеть результаты, смотрите это видео до конца ):

andro

Какие смартфоны участвовали…

Со стороны китайских брендов:

  • Vivo X90 Pro Plus
  • OPPO Find X6 Pro
  • Huawei P60 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra

Обратите внимание, что китайские бренды мы разделили на пары, среди которых выбирался победитель полуфинала.

Со стороны американских и корейских брендов:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Apple iPhone 15 Pro Max
  • Google Pixel 8 Pro

Сегодня мы рассмотрим основную камеру каждого смартфона. Скажем наперед, результат нас действительно поразил, все смартфоны кардинально разные и по-своему уникальны. Однако победитель только один.

china

В батле китайских смартфонов победил Huawei P60 Pro, хотя OPPO Find X6 Pro был очень близок, тогда как с другой стороны арены ожидаемую победу одержал Pixel 8 Pro.

andro

В конечном состязании, в котором также участвовала профессиональная камера Canon R5, победителя было определить несколько сложнее. Каждый из смартфонов показывал яркую детализированную картинку в любых условиях. Но зрители остановили свой выбор на Google Pixel 8 Pro, который стал победителем в конкурсе на лучшую основную камеру среди флагманов.

andro

Если вы еще не видели видео, в котором более подробно рассказывается о каждом смартфоне, вы можете посмотреть его по ссылке ниже:

Лучшая камера в смартфоне 2023 года

Видео:


Автор: Неля Самсон Дата публикации: 27.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Битва рока: смартфон с лучшей основной камерой 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei