Битва рока: смартфон с лучшей основной камерой 2023 против профессиональной камеры: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Самая масштабная битва года!

Современные телефоны стали для нас не просто средствами связи. Для многих людей они выполняют разные функции: мы можем играть игры, работать с документами, общаться, делать хорошие снимки и видео.

Ни для кого не секрет, что современный смартфон научился делать очень крутые фотографии и видео. А благодаря простоте использования, в отличие от профессиональной камеры, он стал самым лучшим помощником для ведения социальных сетей, персональных блогов или просто сохранения лучших моментов из жизни. Вам ничего не нужно: вы просто вытаскиваете его из кармана и фотографируете что угодно, в любом месте и в любое время.

Поэтому специально для вас мы сделали сравнение камер флагманских смартфонов. Если вы давно мечтали купить самый лучший смартфон для фотографий, данная подборка специально для вас. Подробное видео с фотографиями можете увидеть по ссылке .

Как мы делали оценку…

Мы создали специальную группу в Telegram , где устроили слепое голосование: зрители просто голосовали за понравившиеся им фотографии.

Мы разделили смартфоны на две группы: 3 с одной стороны (американские и корейские бренды) и 4 с другой (китайские бренды). Из каждой группы смартфонов выбирался один выходивший в финал победитель.

Между финалистами устраивался конкурс, который и определял победителя.

Определение победителя состоит в специальной системе оценивания, где победители получают по два балла, а проигравшие по одному (до конца соревнования таблица полностью заполнена, так что чтобы увидеть результаты, смотрите это видео до конца ):

Какие смартфоны участвовали…

Со стороны китайских брендов:

Vivo X90 Pro Plus

OPPO Find X6 Pro

Huawei P60 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Обратите внимание, что китайские бренды мы разделили на пары, среди которых выбирался победитель полуфинала.

Со стороны американских и корейских брендов:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Apple iPhone 15 Pro Max

Google Pixel 8 Pro

Сегодня мы рассмотрим основную камеру каждого смартфона. Скажем наперед, результат нас действительно поразил, все смартфоны кардинально разные и по-своему уникальны. Однако победитель только один.

В батле китайских смартфонов победил Huawei P60 Pro, хотя OPPO Find X6 Pro был очень близок, тогда как с другой стороны арены ожидаемую победу одержал Pixel 8 Pro.

В конечном состязании, в котором также участвовала профессиональная камера Canon R5, победителя было определить несколько сложнее. Каждый из смартфонов показывал яркую детализированную картинку в любых условиях. Но зрители остановили свой выбор на Google Pixel 8 Pro, который стал победителем в конкурсе на лучшую основную камеру среди флагманов.

Если вы еще не видели видео, в котором более подробно рассказывается о каждом смартфоне, вы можете посмотреть его по ссылке ниже:

Лучшая камера в смартфоне 2023 года

Видео:



