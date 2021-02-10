Битва года! Лучшие видео возможности основной камеры среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Масштабное сражение!

В предыдущих статьях мы говорили о фотовозможности флагманских смартфонов в этом году. Но видеовозможности тоже интересным аспектом.

Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

Лучшие видео возможности основной камеры среди смартфонов 2023

Испытывать видеовозможности всех смартфонов мы решили в 4к 30fps. Результаты нас действительно удивили.

В первой четверке в полуфинал вышел Huawei P60 Pro и Oppo Find X6 Pro, но Oppo вырвался вперед и победил в борьбе среди китайских брендов.

С другой стороны все было проще, несмотря на достаточно масштабную кампанию по рекламе видеовозможностей iPhone, он не смог победить в этом соревновании. Победу одержал Samsung Galaxy S23 Ultra.

В финальном сражении выигрышное место получил Oppo Find X6 Pro, показавший хорошую картинку.

Видео: